A produção de serradela (isco) em aquicultura, quando associada à produção intensiva de peixe, "origina minhocas mais ricas nutricionalmente e em maior quantidade. Além disso, contribui para eliminação do excesso de matéria orgânica particulada na água que resulta da produção piscícola.



As conclusões constam do artigo científico de investigadores da Universidade de Aveiro com o título de "Adding value to ragworms (Hediste diversicolor) through the bioremediation of a super-intensive marine fish farm", que foi destacado como "Feature Article" no periódico "Aquaculture Environment Interactions" de fevereiro.



O estudo científico sobre a serradela, um dos principais iscos na pesca, que é usada para alimento dos peixes em aquicultura, envolve os investigadores Bruna Marques, Ana Isabel Lillebø, Fernando Ricardo, Cláudia Nunes, Manuel A. Coimbra e Ricardo Calado, que encontraram vantagens da chamada aquicultura multi-trófica integrada. Um sistema integrado de cultivo de diferentes espécies caraterísticas de distintos nichos da cadeia alimentar tem vindo a ser desenvolvido no âmbito do ECOMARE - Laboratório para a Sustentabilidade dos Recursos Marinhos da UA.



Segundo uma nota de imprensa, "procura-se avaliar a possibilidade de se produzirem várias espécies com valor comercial apenas suportado com o custo do alimento para uma só espécie e com a vantagem acrescida de obter um efluente final mais limpo são duas vantagens a considerar."



A prioridade tem sido dada a espécies autóctones e adaptadas às condições da Ria de Aveiro como são os casos de plantas halófitas (caraterísticas de ambientes salinos) e macroalgas, que assimilam da água os compostos inorgânicos ricos em fósforo e azoto que resultam da produção de peixe. Assim como de animais filtradores, como ostra, berbigão e ameijoa, que consomem partículas de matéria orgânica mais pequenas, ou ainda outros seres vivos, como poliquetas (caso da serradela) e pulgas-do-mar, que consomem partículas de matéria orgânica maiores.



O estudo experimental realizado na empresa Aquacria Piscícolas em três tanques de um metro quadrado cada um em que passava a água proveniente da produção de peixe (linguado), mostrou um aumento de 200 indivíduos por metro quadrado para sete mil em apenas cinco meses.



De acordo com Ricardo Calado, investigador do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) e do Departamento de Biologia (DBio), e um dos orientadores deste trabalho de doutoramento, "para além do grande aumento do número de indivíduos, se verificou que a serradela assim produzida contém DHA, ácido gordo que aumenta o valor nutricional destas minhocas. Por isso, estas tornam-se produto premium que pode ser usado para o alimento de camarão ou peixe em situações especiais, como no caso da maturação de reprodutores."



Na base do estudo, explica também Ricardo Calado, está o conceito da economia circular, contribuindo para manter os nutrientes dentro do sistema produtivo e evitar a sua perda para o ambiente. O investigador chama a atenção para as perdas de nutrientes que se verificam na aquicultura convencional, mesmo nos casos em que a prática está mais amadurecida, como na produção de salmão, e que pode chegar aos 20 por cento.



Todos os trabalhos em curso têm sido articulados com empresas aquícolas da região, nomeadamente a AlgaPlus, a RiaSearch e a Aquacria Piscícolas.



"Esta proximidade com o setor produtivo visa promover uma mais rápida validação da tecnologia e uma transferência de conhecimento mais eficiente da UA para as empresas aquícolas nacionais, contribuindo assim para o desenvolvimento da economia do mar", refere a instituição.