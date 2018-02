Agência Portuguesa do Ambiente com ´luz verde´ para fazer recarga dunar com areais do Porto de Aveiro 22 fev 2018, 18:30 O Conselho de Ministros aprovou, na sua reunião semanal, esta quinta-feira, uma resolução que autoriza a despesa, por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para a execução da empreitada de alimentação artificial do troço costeiro da Costa Nova à Vagueira com inertes provenientes do Porto de Aveiro.



O investimento, que ronda os 11,9 milhões de euros, é comparticipado pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos e do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização



"Esta intervenção está integrada no Projeto de Infraestruturação da Zona de Atividades Logísticas e Industriais do Porto de Aveiro, contemplado na Estratégia para o Aumento da Competitividade da Rede de Portos Comerciais do Continente - Horizonte 2026", refere a nota do Governo. Notícias Relaccionadas 28 dez 2017, 15:37 Milhões de toneladas de areia retiradas definitivamente do Porto de Aveiro para alimentar ´cordão dunar´ (Terra Nova) Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)