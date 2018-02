Bruno Coimbra assume cargo de Sceretário-Geral Adjunto do PSD 22 fev 2018, 16:39 Bruno Coimbra foi nomeado Secretário-Geral Adjunto do PSD. "O deputado aveirense integra, assim, a equipa do presidente do partido na sede nacional, ao lado de Feliciano Barreiras Duarte, o novo Secretário-Geral", refere uma nota de imprensa.



Licenciado em Engenharia do Ambiente, Bruno Coimbra tem 36 anos e é atualmente Vice-Coordenador do Grupo Parlamentar do PSD na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação da Assembleia da República. É natural do Luso, concelho da Mealhada.



Bruno Coimbra é membro da equipa distrital do PSD liderada por Salvador Malheiro. Já foi Secretário-Geral da Comissão Política Nacional da JSD, presidente da Comissão Política Distrital de Aveiro da JSD e da Comissão Política de Secção do PSD/Mealhada, para além de Conselheiro Nacional do PSD. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)