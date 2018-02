Fernando Tordo, Vozes da Rádio, teatro de revista com António Pinto Basto, Manuela Bravo e Luís Viegas, concerto de Páscoa com a Orquestra da Costa Atlântica, dança e teatro infantil com a companhia AtrapalhArte são os principais destaques da programação do Cineteatro Messias, na Mealhada, até final de maio.



Segundo informa a edilidade, o Cineteatro Municipal Messias "entra, este ano, numa nova fase, marcada pela intensa atividade cultural, da música ao teatro e dança, do cinema às exposições."

O primeiro grande espetáculo acontece já a 17 de março com o grupo “Vozes da Rádio” e, ainda, em março, há lugar para o concerto de Páscoa, com a Orquestra da Costa Atlântica.



Fernando Tordo, que assinala os 50 anos de canções, é o destaque para abril (7). E se o concerto do autor de músicas tão conhecidas como “Tourada”, “Adeus Tristeza” ou “Cavalo à Solta” já seria imperdível, sê-lo-á ainda mais pelo facto de Tordo subir ao placo acompanhado da Filarmónica Pampilhosense, numa simbiose de sonoridades que marcará, certamente, o público.



Ainda em abril, o Cineteatro receberá o fórum anual “Encontro com a Educação” e a peça “O Tartufo”, uma adaptação de Molière pelo grupo de teatro local Associação Aguarela de Memórias.

"Esta complementaridade entre grandes produções nacionais e eventos culturais locais será a tónica da programação do Messias. Por um lado, o público terá oportunidade de ver espetáculos que habitualmente estão apenas em grandes centros urbanos, por outro há espaço para que as nossas associações desenvolvam e mostrem o seu trabalho", refere o comunicado da autarquia.



Nuno Canilho, vereador que apoia o presidente da Câmara na área da Cultura, sublinha, citado na nota de imprensa, que o Messias continuará a ser “casa das produções concelhias, mas entra num novo ciclo, com uma programação o mais eclética possível, com a preocupação de dar aos munícipes diferentes oportunidades culturais e numa lógica também de formação pedagógica de públicos”.