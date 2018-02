Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro: Saúde financeira, IPSB, cultura e Carnaval afastam poder e oposição (JB) 22 fev 2018, 09:30 Volvidos os primeiros 120 dias de mandato autárquico, o fosso que separa a oposição do poder continua bem fundo. Se por um lado se vai defendendo nas bancadas daquele órgão que é muito mais o que une as forças partidárias do que aquilo que as separa, o certo é que a última sessão, na passada segunda-feira, reiterou a tendência contrária, a começar por quatro longas horas de debate no período antes da ordem do dia e da análise à atividade municipal(ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

