O Ambo Group prepara uma ação de formação de primeiros socorros em cenários de catástrofes e atentados.



Formadores certificados irão ministrar o estágio A-Team (Ambo-Tactical Medical and Emergency), que terá a duração de dois dias. Segundo um comunicado, o estágio a decorrer em Sever do Vouga resulta de uma parceria com a NETASA (Nature – Economic – Terror – Acidente Survival Academy).



"Trata-se de um curso intensivo que privilegia a vertente prática, com recurso a técnicas de sobrevivência e de suporte de vida em situações extremas", informa a Ambo Group.



Uma formação adequada "para ocorrências em cenários de atentados, acidentes que envolvam um grande número de pessoas e outras situações onde a prestação de socorro é tardia", explica Amaro Bento, fundador do Ambo Group e coordenador técnico do curso.



A necessidade de saber improvisar ações de primeiros cuidados a feridos é uma das vertentes a abordar, uma vez que nem sempre existe o material necessário para atuar rapidamente.



Por isso, os formandos irão aprender a fazer um torniquete, uma ligadura improvisada ou uma maca com objetos não convencionais.



O curso da empresa especialista em segurança alerta também para potenciais perigos, disponibilizando as ferramentas necessárias para que, num cenário extremo, sejam salvas vidas em risco. "Será uma mais valia para qualquer força de segurança e também civis", alerta Amaro Bento.



No final do curso, os formandos saberão identificar situações de risco e perigo, assim como realizar as técnicas de sobrevivência e o que fazer em casos de hemorragia, queimaduras, fraturas e afogamento, além de ter uma postura de alerta e comunicar com assertividade.



O estágio certificado pela ASIS-Group (registada na Suiça) é ministrado pelos instrutores especialistas Joaquim Pires, ex militar, bombeiro e socorrista, especialista em proteção VIP e Amaro Bento, formador de técnicas de sobrevivência, instrutor em diversos grupos de forças de segurança, instrutor de tiro e táticas com armas de fogo, com mais de 20 anos de experiência.