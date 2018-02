Estarreja: “Samba com Vida” 21 fev 2018, 23:41 O Carnaval até já pode ter acabado mas a festa continua em Estarreja. Quem anda nestas lides, tem atividade durante o ano inteiro e o “Samba com Vida” aí está para o comprovar. Workshops, palestras, concertos e Globos do Samba (prémios que distinguem o trabalho das Escolas de Samba e dos sambistas de Portugal que mais se destacaram ao longo de cada ano) são as atividades principais da iniciativa que contam com a presença de sambistas vindos do outro lado do Atlântico (mais informação). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

