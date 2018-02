Receba regularmente a newsletter Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre | leisure, events, free time.



"Sábado Divertido Náutico - Surf Indoor" em Ílhavo



A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com a Associação de Surf de Aveiro, vai levar a efeito no próximo sábado, dia 24 de fevereiro, entre as 15:00 e as 16:30, na Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré, mais uma edição do "Sábado Divertido Náutico - Surf Indoor".

A participação nesta atividade é gratuita, mas sujeita a inscrição nas Piscinas Municipais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré.

Paulo Gonzo nos "Concertos de Primavera", em Anadia



Paulo Gonzo vai atuar em Anadia, no próximo dia 10 de março, para dar início, pelas 21:30, no Cineteatro Anadia, a mais uma edição dos "Concertos de Primavera", um ciclo de espetáculos interpretados por grandes nomes da música portuguesa, que se prolonga até 5 de maio.

"Música na Escola" em Ílhavo



A Câmara Municipal de Ílhavo vai realizar nos dias 22, 23 e 25 de fevereiro, na Fábrica das Ideias, na Gafanha da Nazaré, a 15.ª edição do projeto educativo "Música na Escola" sob o tema "A que velocidade toca a Orquestra?”, numa parceria com a Orquestra Filarmonia das Beiras, dirigida pelo Maestro António Vassalo Lourenço.

A edição deste ano será distribuída por quatro sessões pedagógicas que terão lugar na quinta e sexta-feira, dias 22 e 23 de fevereiro, e culminará com o Concerto de Família no domingo, dia 25 de fevereiro, às 16:00 hora

Destaques do Teatro Aveirense



Março de 2018



Quinta-feira, 1

21:30

Golden Slumbers

Novas Quintas

Música



Sexta-feira, 2

21:30

Barro - Terra molhada onde a bota escorrega

Dança



Sábado, 3

21:30

Rui Veloso

Música

Zirolinas voltam ao CETA



As Zirolinas têm sido incansáveis na defesa dos mais fracos, da natureza e da vida. A última aventura que viveram deixou-as esgotadas. Elas merecem umas boas férias, longe de qualquer complicação. Nada como passar uns dias numa praia paradisíaca, com areia branquinha e água quentinha. Claro que as Caraíbas é um destino excluído à partida, ou não fossem essas ilhas tão conhecidas pelos seus piratas. E onde há piratas, para além de tesouros, há problemas com certeza.

Um espectáculo de clowns, bem divertido e humorado que aborda a temática ambiental, mais concretamente a poluição marinha. No próximo fim-de-semana, no CETA.

Mais info https://www.facebook.com/cetateatroaveiro

Cineteatro Alba - destaques



25 fevereiro, 18.00

"Nocturno"

O espetáculo "Nocturno" faz a ponte entre o mundo das artes e o mundo das crianças, dois universos em que a noite nunca deixou de ser simbólica, porque nunca deixou de representar a fronteira entre o que vemos e o que não vemos, entre o que imaginamos, o que sonhamos e o que tememos.