Sexagenário abusou sexualmente de neta menor durante sete anos com recurso a agressões e ameaças 21 fev 2018, 13:13 A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Aveiro, deteve um homem sexagenário, aposentado, suspeito de ter abusado sexualmente de uma neta, menor de idade, com recurso a agressões e ameaças, nomeadamente com arma branca.



"Os factos aconteceram numa situação de grande proximidade com a vítima, apontando os indícios até ao momento recolhidos no sentido de os abusos sexuais perdurarem desde os nove anos de idade da menor, que tem atualmente 16 anos", refere um comunicado.



Segundo a PJ, a vítima apenas recentemente revelou as práticas sexuais a que era obrigada, "uma vez que era coagida com ameaças e agressões físicas por parte do suspeito, que chegou mesmo, por vezes, a exibir-lhe uma arma branca por forma a intensificar o temor que lhe incutia."



O detido, com 63 anos, foi presente às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos com a vítima e restante família, bem como de frequentar os mesmos locais onde eles se movimentam, designadamente o local de residência.

