Anadia: Ministro ouve críticas ao abandono da EB e da Secundária (JB) 21 fev 2018, 10:26 As obras de requalificação das escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Vila Nova de Monsarros e de Aguim, no concelho de Anadia, foram inauguradas, na segunda-feira, dia 19 de fevereiro, em cerimónias presididas pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. No entanto, a edil Teresa Cardoso, aproveitaria esta deslocação do ministro para tecer algumas críticas em relação à atuação da tutela relativamente aos edifícios da EB 2/3 e Secundária de Anadia, entretanto desativados e votados ao mais completo abandono (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

