O ano de 2017 registou na atividade museuológica do municipio (Museu de Aveiro, Museu de Aveiro / Santa Joana, Museu da Cidade, Museu Arte Nova e Ecomuseu Marinha da Troncalhada) "um crescimento efetivo no número de participantes nas actividades e nos visitantes, tendo-se ultrapassado, pela primeira vez, a barreira dos 100 mil visitantes", anunciou a autarquia, dando conta de um aumento de quase 50% face ao ano anterior.

Os números finais dos Museus de Aveiro em 2017 fixaram-se nos 130.643 visitantes, enquanto que em 2016 tinham sido 88.402.

A Câmara dá conta ainda da "aprovação de documentos estruturais e de estratégia de gestão, que trouxeram para o Município um papel pioneiro e percursor pela elaboração de documentos de política museológica, ainda pouco usual no País, destacando-se a boa experiência da delegação de competências de gestão do Museu de Aveiro / Santa Joana."

A realização de eventos como as Boas Festas em Aveiro, o Entrudo Infantil de Aveiro, os dias internacionais dos Monumentos e Sítios e dos Museus, as Comemorações do Feriado Municipal, a Festa da Arte Nova, bem como a XIII Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro "fizeram parte da estratégia política e de planeamento de gestão museológica, que concretizaram os excelentes resultados para os Museus de Aveiro em 2017."

Segundo a edilidade, a realização da XIII Bienal Internacional de Cerâmica Artística contribuiu mesmo "para o expressivo acréscimo de visitantes. No entanto, fator decisivo a ter em linha de conta, é a existência de um programa regular de actividades que, com o decorrer do tempo, tem consolidado a imagem e a afirmação dos museus e fidelizado segmentos de público."

A aposta em exposições com maior qualidade e impacto junto do público, a par com as colaborações com entidades externas na dinamização de iniciativas permitiram "clarificar a natureza dos resultados e exprimem o papel central que os Museus detêm, actualmente, no universo e nas dinâmicas culturais da Cidade e do Município."

Em linha com todos os homólogos, o ex-libris dos Museus de Aveiro registou um aumento de visitantes de quase 7%.

"Sendo por tradição o mês de maio o que atinge um número de visitantes mais elevado em relação aos restantes, o facto de em 2017 tal não ser expressivo e de, no cômputo global, existir um crescimento efetivo no total do ano, revela estar-se em presença de um comportamento diferente das dinâmicas de públicos e de um interesse crescente e continuado pelo espaço museológico e pela sua oferta patrimonial e cultural", refere o comunicado.

Já o Museu da Cidade de Aveiro, no conjunto dos seus núcleos (Museu da Cidade, Museu Arte Nova e o Ecomuseu Marinha da Troncalhada), revela um crescimento acentuado em 2017, tendo duplicado o número de visitantes por comparação com o registo do ano anterior, de 28.238 em 2016, para 65.971 em 2017.

"Os números são também superiores em todos os seus núcleos, tanto nas exposições, como na participação em ações de Serviço Educativo, acontecendo isso também na galeria da Antiga Capitania do Porto de Aveiro", nota a Câmara.

O Museu, refira-se, esteve encerrado durante as duas primeiras semanas de fevereiro e com acesso condicionado até final de março, para obras de reabilitação.

O pólo central da estrutura polinucleada, o próprio Museu da Cidade, é entre os diversos núcleos o que regista um maior crescimento entre 2016 e 2017, o qual se cifra na ordem dos 275%, no que respeita às exposições (passou de 7.056 visitantes em 2016 para 26.471 em 2017), realçando-se também a nova atratividade que constitui o Espaço Turismo e Museus localizado no rés-do-chão do Museu da Cidade.

"O sucesso obtido no último ano é fruto da aposta de querer fazer mais e melhor, do trabalho de planeamento, dinamização e requalificação dos diversos espaços museológicos, que terá continuidade em 2018 e da estratégia política que soube tirar o melhor proveito do crescimento turístico para potenciar o que de melhor o Município e a Cidade de Aveiro têm para oferecer", conclui a autarquia.