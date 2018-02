Os docentes José Fernando Mendes e Paulo Jorge Ferreira formalizaram as já esperadas candidaturas ao cargo de Reitor da Universidade de Aveiro (UA).



A comissão eleitoral, reunida esta terça-feira, verificou os processos de candidatura submetidos, confirmando que cumprem os requisitos de elegibilidade e admissibilidade.



Da decisão cabe ainda recurso para o Conselho Geral, desde que este seja efetivamente rececionado nos dois dias seguintes a contar da data de notificação da decisão agora tomada.



O prazo de candidatura decorreu entre 15 de janeiro e 16 de fevereiro.



Manuel Assunção, o atual Reitor, cumpre o último mandato permitido pelos estatutos da UA. As eleições do seu sucessor estão previstas para o próximo mês.



Os candidatos terão oportunidade de apresentar os programas eleitorais nos dias 13 e 14 de março. A eleição ocorrerá no segundo dia.



José Fernando Mendes, do Departamento de Física, estava a exercer funções no atual mandato como Vice-Reitor para a área da investigação, cargo a que resignou para ´entrar na corrida´ a reitor.



Paulo Jorge Ferreira é professor do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática.



Os candidatos ao cargo de Reitor já ´mediram forças´ promovendo listas distintas aquando da eleição dos membros do conselho geral. E é a este orgão a quem está entregue, entre outras atribuições, o processo de eleição do responsável máximo da academia.