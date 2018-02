A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) entregou cerca de 13 mil euros a quatro clubes do distrito de Aveiro para comparticipar obras realizadas em recintos afectados por fogos florestais do passado Verão.



A maior fatia foi para o Centro Recreativo e Acção Cultural de Parada de Cima, em Vagos, com 6.265 euros. Seguiram-se a Associação Cultural Recreativa de Mosteirô (3.080 euros), a Associação Recreativa e Cultural da Barroca (2.150 euros) e a Associação Desportiva Nariz (1.600 euros).



Fernando Gomes, presidente da FPF, esteve em Aveiro, ao final da tarde, para formalizar os apoios atribuídos no âmbito de um fundo de emergência criado com o objetivo de ajudar "a repor as condições de prática desportiva" nos campos atingidos pelas chamas.



O organismo federativo suportou cerca de metade das despesas necessárias com este programa.