Lourosa critica Beira-Mar por não colaborar na transmissão do jogo de domingo 20 fev 2018, 22:19 A direção do Lusitânia de Lourosa queixa-se do Beira-Mar por permitir a transmissão pela internet do jogo a disputar domingo, em Aveiro, entre as duas equipas, a contar para a 21ª jornada do principal campeonato distrital.



"No próximo domingo não teremos o privilégio de levar, além fronteiras, um dos jogos mais aguardados da época. É lamentável que a instituição do SCBM não colabore com a transmissão para todo o mundo, do espetáculo que é o nosso campeonato da AFA, contrariamente ao que aconteceu na 4ª jornada, em Lourosa, com a equipa da BMTV, que entretanto cessou funções", refere uma nota partilhada pelo clube feirense.



O Lourosa, líder do campeonato, acredita que domingo "será a maior mobilização de adeptos desde o início deste campeonato".

