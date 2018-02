Oliveira de Azeméis: Ministro diz que ´cluster´ nacional do automóvel se está a afirmar no estrangeiro (Ag. Lusa) 20 fev 2018, 19:51 O ministro da Economia defendeu hoje em Oliveira de Azeméis que o crescimento da indústria automóvel em Portugal está a ser uma oportunidade para as empresas nacionais da mesma cadeia de valor se afirmarem no estrangeiro.



Manuel Caldeira Cabral abordou o tema na inauguração do Centro de Abate e Fresagem do Grupo Simoldes, que, enquanto líder mundial no fabrico de moldes para automóvel, anunciou hoje a contratação de 400 trabalhadores para as suas fábricas portuguesas e 600 para as suas unidades no estrangeiro (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

