António Loureiro *



Hoje, assinalamos os 183 anos da fundação do Concelho, que integra também as comemorações dos 900 anos de Albergaria-a-Velha, efeméride que comemoramos até ao próximo mês de novembro.



Desde os idos anos de 1117, altura em que D. Teresa, mãe de D. Afonso Henriques doou ao fidalgo Gonçalo Eriz vastas terras, que Albergaria-a-Velha se vem desenvolvendo e assumindo a sua importância no panorama regional e nacional.

Enquanto ponto estratégico de passagem, tanto no passado como hoje, Albergaria-a-Velha orgulha-se de ter conseguido manter a história e as tradições vivas e presentes na nossa comunidade.



Comemorar a data de criação do nosso Concelho é, também, um ato de reconhecimento da história do país, do valor cultural de Albergaria-a-Velha e da ímpar importância do trabalho da nossa comunidade e de todos quantos se dedicaram ao governo desta autarquia.



Comemorar esta data não pode ser só a mera concretização de um exercício que a função e a história impõem. Deve ser, fundamentalmente, um exercício de consciência, onde todos devemos refletir não só sobre os êxitos e as vitórias conseguidas, mas também sobre as nossas potencialidades.

Até porque é essa tomada de consciência que nos torna mais sensatos, mais fortes e capazes de desenvolver um melhor trabalho em prol da comunidade.



Neste momento de festa e de reflexão, tempo de evocação e de compromisso, evento congregador de Todos, devemos honrar o Município de Albergaria-a-Velha e fortalecer as instituições e a comunidade de forma a prosseguirmos um caminho de desenvolvimento e de crescimento, como tem acontecido.



Esta data deverá ser, cada vez mais, um gesto que fortalece a vida do Concelho, que queremos, mais próspero, mais rico, mais culto e mais solidário.



Para esta prosperidade e riqueza muito contribuem as empresas estabelecidas no nosso território. E, neste campo, permitam-me introduzir algumas notas.



O desenvolvimento económico tem sido uma das bandeiras da nossa atuação, enquanto executivo municipal. A proximidade com o setor empresarial, o aumento do solo industrial na revisão do PDM, a criação de um serviço na Câmara Municipal para esta área, a incubadora de empresas, o sistema de incentivos à criação do próprio emprego, são apenas alguns exemplos do que temos realizado.



Mas acima de tudo, o sucesso que as nossas empresas têm alcançado deve-se essencialmente a elas mesmas, que com rigor, exigência, perspicácia, boa gestão têm conseguido ultrapassar barreiras e vingado neste mundo cada vez mais competitivo.

Realço alguns números alcançados em 2016, último ano com dados oficiais disponíveis.



Volume de negócios superior a 1050 milhões de euros, que corresponde a um aumento de 6% em relação ao ano anterior

Mais de 6800 empregados, nas 700 empresas existentes, traduzindo-se num aumento de 9% no número de empregos criados só num ano



35º Município português mais exportador, com valores de exportação superiores a 400 milhões de euros

Assim, é com enorme satisfação que este ano integramos, pela primeira vez, nos homenageados, duas das mais importantes empresas da nossa zona industrial, a Grohe e a Polivouga.



Alicerçados nestes indicadores económicos do município, iremos prosseguir a nossa estratégia de apoio ao empreendedorismo e criação de empresas, intensificando todas as ações que concretizem mais investimento privado gerador de riqueza e de emprego.



Mas para nós são e serão sempre as Pessoas o mais importante.



E hoje queremos personalizar na ilustre Albergariense, Marina Bastos, na Casa Alameda, na Banda Recreativa União Pinheirense, no Rancho Folclórico Malmequeres de Campinho, na Associação Cultural e Recreativa Sobreirense e no Rancho Folclórico da Ribeira de Fráguas, essa nossa opção de importância capital, com um especial Abraço a cada um deles, às suas Famílias e Amigos.



Para finalizar, de referir que o Município de Albergaria-a-Velha enfrenta nestes próximos anos grandes desafios, como sejam a concorrência cada vez mais aguerrida entre territórios, as competências a contratualizar com o Governo em áreas como a educação e a saúde, ou a capacidade de melhorar a qualidade de vida dos Albergarienses.



Para fazer face a esta realidade, iremos pôr em prática a estratégia sufragada nas últimas eleições e que assenta em cinco grandes pilares – 1. As pessoas sempre em primeiro, onde temos um projeto ambicioso na área Social, da Educação, Infância, Juventude, Família, Saúde, Cultura e Desporto; 2. Desenvolvimento Económico, Emprego e Atratividade do Concelho; 3. Regeneração e Reabilitação Urbana; 4. Ambiente e Sustentabilidade; e 5. Mobilidade.

Enquadrados nestes eixos temos vários projetos estruturantes que irão ser desenvolvidos, dos quais o Baixo Vouga Lagunar, a conclusão da Requalificação da Praça Fernando Pessoa e da Rua Gonçalo Eriz são exemplos. Queremos também continuar a dignificar e valorizar o papel das Juntas de Freguesia, encarando-os como verdadeiros parceiros do executivo municipal e aumentando as competências e verbas a atribuir.



Caros Concidadãos, Queridas Concidadãs

Hoje é um Dia Especial e um Dia de Festa.



Agradeço a todos os que são obreiros e que nos têm ajudado, em especial a continuar essa caminhada, que sendo exigente e longa, vai cultivando e dando bons frutos.



Convido todos os que ainda não são obreiros, por opção ou impossibilidade, que se juntem a nós nesta operação de dar uma vida nova ao Município de Albergaria-a-Velha, fazendo Muito Mais e Muito Melhor.



Solicito e agradeço a todos os Cidadãos, Entidades Públicas e Privadas, Associações e Empresas, toda a atenção e cooperação que deram e que seguramente vão continuar a dar, nestes tempos de enorme responsabilidade e importância para o nosso Município.



Continuaremos Juntos na Luta intensa por um cada vez melhor Município de Albergaria-a-Velha.



Bem Hajam.

* presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha, discurso do dia do município.

