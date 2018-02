Vidrados luxuosos com peças de linhas finas 20 fev 2018, 13:02 A Porcel aproveitou os dois mais importantes certames de promoção nos mercados de casa e mesa para apresentar as suas novas apostas.



A empresa com sede em Oliveira do Bairro levou na bagagem para a Maison & Objet, em Paris, e a Ambiente, em Frankfurt, as peças da Lush Forest, a mais recente linha em porcelana.



A primeira coleção dentro do conceito ´Elements´ "é dotada de um azul escuro intenso e um verde profundo num efeito especial que vai buscar inspiração à natureza", refere uma nota de imprensa.



Um conjunto "de carácter especial" em que cada peça tem ouro aplicado à mão e cada superfície decorada de forma única, com efeitos de cor e textura aleatórios em consequência do processo de cozedura a alta temperatura.



Segundo a empresa, a Lush Forest foi especialmente desenhada para combinar com outras coleções recentes: Precious, Infinity ou Liberty.



Com o conceito Elements, a Porcel deseja "encorajar os clientes a serem arrojados com as suas escolhas e a misturar estes vidrados luxuosos com peças de linhas finas em que o resultado são mesas únicas e repletas de personalidade."



A marca portuguesa deu a conhecer o seu catálogo para 2018 nos dois eventos internacionais de referência.



A Maison & Objet registou perto de 90.000 visitantes e a Ambiente rondou os 134.000 sendo que a maioria foram compradores em busca de novidades para as lojas.



Por isso, são "momentos relevantes para introduzir os novos produtos ao mercado."

