Sernada de cara lavada e Alsthom 9004... avariada! 20 fev 2018, 00:15 A realidade é que há falta de material circulante de via estreita e os funcionários da CP e EMEF acabam por desenrascar com o que há.



No passado sábado, o Movimento acabou por registar (mais) um momento insólito na Linha do Vouga: a automotora UDD 9631 a rebocar a locomotiva Alsthom 9004!



Antes demais, queremos alertar que esta ocorrência sem precedentes levanta imensas questões: onde está a Allan de socorro? Ainda existe/funciona? É razoável utilizar uma automotora de transporte de passageiros para realizar este tipo de tarefas, tendo em conta todas as despesas que acarreta? E se a Alsthom 9004 avaria durante a realização do Comboio Histórico? O que a irá substituir?



Bom, a realidade é que há falta de material circulante de via estreita e os funcionários da CP e EMEF acabam por desenrascar com o que há... Mas até quando? Quanto à avaria propriamente dita, ainda não sabemos a gravidade da mesma mas ao que tudo indica poderá ter ocorrido um curto-circuito.



Algo que nos deixou ainda mais surpreendidos foi o aspecto exterior das oficinas de Sernada e da zona envolvente, que se apresentam de forma substancialmente mais aprazível à vista de quem as visita. Neste momento, acreditamos que seria possível receber turistas pois os grafittis desapareceram (esperamos que depois desta publicação não voltem a aparecer!) e foi colocada uma vedação em torno da área oficinal. É algo de salutar e que só peca por tardio. Movimento Cívico pela Linha do Vouga https://www.facebook.com/Pelalinhadovouga



É razoável utilizar uma automotora de transporte de passageiros para realizar este tipo de tarefas, tendo em conta todas as despesas que acarreta? Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)