Um médico urologista irá responder em tribunal por negligência no caso da morte de um doente renal que passou por três hospitais em poucos dias.



Para além de não ter procedido à operação que seria recomendável, o médico do Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga (CHEDV) decidiu transferir o doente já muito debilitado dos cuidados intermédios para o serviço de urologia.



O caso diz respeito ao falecimento de um homem de 59 anos, quando estava internado no hospital de Santa Maria da Feira, em fevereiro de 2013, devido a complicações renais.



O Tribunal da Relação do Porto confirmou a pronúncia do médico urologista, a quem está imputado o crime de homicídio por negligência.



O arguido de 40 anos viu, assim, inderido o recurso apresentado da decisão do juiz de instrução criminal e no qual pedia o arquivamento do processo movido após queixa da família do falecido.

Aguarda-se agora pela marcação do julgamento.



O paciente foi atendido a 17 de fevereiro com dores epigástricas e febre alta nas urgências de Oliveira de Azeméis. No mesmo dia, seria transferido para o Hospital da Feira, de onde seguiu para o Hospital de Santo António, no Porto, para ser operado ao rim esquerdo. No entanto, regressou à Feira sem realizar a intervenção cirúrgica e permaneceu em tratamentos até falecer, de paragem cardiorrespiratória causada por infeção generalizada, nove dias depois.



Segundo o despacho de pronuncia, o arguido omitiu actos médicos necessários e urgentes, não observando o dever de cuidado que se lhe impunha enquanto especialista, nomeadamente uma nefrectomia radical com extração do rim esquerdo, o que poderia ter evitado a morte.



No Tribunal da Relação, o Ministério Público emitiu parecer favorável à procedência do recurso apresentado, por entender que o despacho de pronúncia é omisso quanto à causa da morte e à sua imputação à negligência do arguido. Deveria, assim, prevalecer a conclusão da perícia médico-legal, que afasta as ocorrências durante o internamento como causa da morte.



No entanto, os juizes desembargadores não viram no recurso"uma argumentação suficiente para dizer que os factos imputados ao arguido não estão indiciados ao ponto de ser mais provável do que improvável que venham a considerar-se demonstrados em julgamento", ressalvando que também não se pode afirmar "que o arguido terá de ser condenado", uma conclusão "descabida nesta fase do processo."