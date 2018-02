13ª edição da EXPOFOTO, no Europarque 19 fev 2018, 23:44 O evento que marca o mundo da imagem em Portugal está de regresso e com muitas novidades – uma delas a presença de uma autocaravana que é considerada a maior máquina fotográfica do mundo e que faz as delicias de quem a vê por onde quer que passe. De 1 a 4 de março, o mundo da fotografia e do vídeo volta a estar representado naquela que é uma das maiores feiras da especialidade na Península Ibérica. Subordinado ao tema “The Way – O caminho”, a 13ª edição da EXPOFOTO vai juntar mais de duas dezenas de expositores, representantes de empresas de material fotográfico a nível nacional e internacional. Este ano, pelo salão de conferências do Europarque vão passar alguns dos nomes apontados como os melhores no mundo da fotografia e vídeo. O destaque vai para o malaio Keda F. Feng, um dos mais talentosos jovens fotógrafos, com um trabalho que se destaca pela espetacularidade que dá às fotografias de casamento (Wedding Foto). Mais info https://expofoto.appimagem.pt Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)