A Câmara de Anadia deliberou dar início ao procedimento de revisão da Carta Educativa.



A medida enquadra-se na elaboração do Plano Estratégico Educativo Municipal, "sustentado por dados atualizados, tecnicamente validados e amplamente discutidos."



A revisão, explica a edilidade, "prende-se com a desconformidade de princípios, de objetivos e de parâmetros técnicos, constantes do atual documento, relativamente aos desenvolvimentos da rede escolar e às novas exigências do sistema educativo."



Além disso, "constata-se uma alteração das dinâmicas sociais e territoriais necessárias para o cumprimento do enquadramento legal vigente, existindo, ainda, a necessidade, intrínseca à adequada tomada de decisão, de uma análise tecnicamente qualificada e de uma alargada discussão desta matéria entre os diferentes intervenientes."



O atual documento foi homologado pelo Ministério da Educação em fevereiro de 2008.



A Carta Educativa é um instrumento de planeamento e de ordenamento dos equipamentos educativos e formativos municipais, evidenciando a oferta educativa existente e a que se encontra por satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos, no quadro do desenvolvimento demográfico e socioeconómico do concelho.