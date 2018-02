"A equipa vai dar tudo por tudo para acabar com os maus resultados" - Hugo Coelho (presidente do Beira-Mar) 19 fev 2018, 23:05 O presidente do Beira-Mar afirmou manter total confiança na equipa técnica que está à frente dos séniores, acreditando que os jogadores vão dar uma resposta positiva já na receção ao líder Lourosa, na próxima jornada.



"Nós hoje temos um treinador, que se chama Cajó, o Cílio, que é muito mais que um adjunto para nós, e o Batista, que treina o nosso treinador de guarda-redes. Esta é a nossa equipa, é com ela que lutamos sempre, ponto! Não sei onde quer chegar com a questão", respondeu Hugo Coelho quando numa entrevista à Rádio Terra Nova foi confrontado com o ciclo de maus resultados (três jogos sem vencer) em jeito de paralelo com o que sucedeu no arranque da época, levando, na altura, a mexidas. Curiosamente, após a derrota em casa com o São João de Ver, onde o Beira-Mar foi domingo novamente goleado.



O dirigente considerou, de resto, que Cajó está a justificar "completamente" a aposta feita para suceder a Carlos Miguel. "Cajó transmite aquilo em que acreditamos no Beira-Mar, sempre teve a ambição de representar o clube", acrescentou, sublinhando o percurso como jogador e treinador no clube.



Hugo Coelho não deu ainda como hipotecado o objetivo primeiro da época, que passaria por subir ao Campeonato de Portugal. "Os resultados ? Estamos a oito pontos do primeiro, com quem temos agora um confronto direto, na primeira volta estavamos a seis, temos 42 pontos em disputa. O Beira-Mar montou um plantel com estes jogadores, tem pergaminhos em outras divisões nacionais, o Beira-Mar entra em campo sempre para ganhar", referiu.



O presidente do clube admitiu que os últimos resultados "tornaram as coisas mais dificéis" mas não quis entrar em pormenores sobre o desempenho da equipa principal. "A equipa técnica, a estrutura vai fazer a sua reflexão. Os jogadores estão ansiosos, certamente no próximo jogo vai dar tudo por tudo para acabar com os maus resultados", garantiu. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

