--------------- 13ª edição da EXPOFOTO, no Europarque



O evento que marca o mundo da imagem em Portugal está de regresso e com muitas novidades – uma delas a presença de uma autocaravana que é considerada a maior máquina fotográfica do mundo e que faz as delicias de quem a vê por onde quer que passe.

De 1 a 4 de março, o mundo da fotografia e do vídeo volta a estar representado naquela que é uma das maiores feiras da especialidade na Península Ibérica.



--------------- São João da Madeira: "Guarda Mundos" nos Paços da Cultura



O que guarda um guarda-fatos? "Guarda Mundos" é um espetáculo construído sobre este objeto, símbolo de refúgio e um portal para uma outra dimensão, capaz de atrair a curiosidade das crianças e as catapultar para o universo da imaginação.

Dia 23 de fevereiro, às 21:30.



--------------- Feira: “À Quinta na Fábrica”



O Museu do Papel Terras de Santa Maria, em Paços de Brandão, vai retomar a iniciativa “À Quinta na Fábrica” já na próxima quinta-feira, 22 de fevereiro, com uma experiencia de produção de “Papel Pardo”.



--------------- Sofia Alves e João de Carvalho protagonizam comédia romântica no Cineteatro Anadia



Sofia Alves e João de Carvalho sobem ao palco do Cineteatro Anadia na próxima sexta-feira, 23 de fevereiro, a partir das 21:30, para apresentarem a comédia romântica “Porta com Porta”, dirigida por Celso Cleto.



--------------- Exposições em Aveiro



"Arquivo e Memória".

Até 18 de março, no Museu de Aveiro / Santa Joana.



Exposição que reúne postais e revistas do período Arte Nova.

Até 28 de fevereiro, no Museu Arte Nova.



--------------- Ateliê na Radiolândia – Museu do Rádio, Oliveira do Bairro



Até 23 de fevereiro, a Radiolândia – Museu do Rádio, promove o ateliê “O João e o rádio em cartão”, destinado a crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 10 anos.



--------------- “Samba com Vida”



O Carnaval até já pode ter acabado mas a festa continua em Estarreja. Quem anda nestas lides, tem atividade durante o ano inteiro e o “Samba com Vida” aí está para o comprovar.

Workshops, palestras, concertos e Globos do Samba (prémios que distinguem o trabalho das Escolas de Samba e dos sambistas de Portugal que mais se destacaram ao longo de cada ano) são as atividades principais da iniciativa que contam com a presença de sambistas vindos do outro lado do Atlântico.



--------------- Cristina Branco atua na Casa da Cultura de Ílhavo



O concerto na Casa da Cultura de Ílhavo é o primeiro depois do lançamento de “Branco”. Arranca às 21:30 horas e será gravado, na íntegra, pela RTP e transmitido, posteriormente, na RTP2. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

