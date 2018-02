Clubes da região de Aveiro com apoios para estragos causados pelos fogos florestais 19 fev 2018, 20:26 50 por cento das despesas consideradas para efeito da reabilitação de instalações desportivas danificadas. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aprovou a criação de um fundo de emergência para apoiar a reabilitação de instalações desportivas para a prática de futebol de clubes que tiveram as suas instalações desportivas afetadas pelos incêndios de Junho e Outubro.



Após o levantamento feito, verifica-se que oito dos nove clubes afetados já funcionam em pleno, com a FPF a comparticipar 50 por cento das despesas consideradas para efeito da reabilitação das mencionadas instalações desportivas.



Os clubes auxiliados em Aveiro são a Associação Cultural Recreativa de Mosteirô, Associação Recreativa e Cultural da Barroca, Associação Desportiva Nariz e Centro Recreativo e Acção Cultural de Parada de Cima.



Esta terça-feira, FPF e os quatro clubes afetados da região vão formalizar os apoios respeitantes à reconstrução na sequência de uma visita do presidente da FPF, Fernando Gomes e do vice-Presidente Hermínio Loureiro à sede da Associação de Futebol de Aveiro, às 18:30.



O Fundo de Emergência da FPF, recorde-se, foi acionado para auxílio a clubes dos distritos de Aveiro, Viana do Castelo, Guarda, Coimbra e Leiria.

