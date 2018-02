O Município de Anadia celebrou, no passado dia 16 de fevereiro, um protocolo de cooperação com a Associação Florestal do Baixo Vouga (AFBV), com o objetivo de valorizar a floresta do concelho e de apoiar os produtores florestais.

O protocolo prevê a abertura de um Balcão de Atendimento aos produtores florestais, que ficará instalado na Loja dos Cidadão, na Praça da Juventude, em Anadia, num espaço cedido pela autarquia.

No âmbito do protocolo agora firmado, a AFBV vai dar início, em Anadia, ao desenvolvimento de diversas iniciativas com vista à valorização e melhoria da floresta no concelho. Para além de atividades no domínio da Educação Ambiental, destinadas a crianças e jovens estudantes das escolas do concelho, a associação promoverá ações de extensão, informação e formação destinadas aos produtores florestais, bem como medidas de defesa da floresta contra incêndios, e, ainda, assistência técnica aos produtores do concelho em matéria de gestão e ordenamento florestal e de introdução da certificação florestal. A AFBV desenvolverá também outros projetos de interesse para a floresta e para o setor florestal do concelho, a definir pelo município.

A AFBV é uma instituição sem fins lucrativos, que tem como objetivos a promoção do associativismo de produtores florestais, a melhoria do nível de informação e de formação dos produtores florestais, o apoio técnico às áreas florestais dos associados, e a representação dos produtores florestais junto das entidades de tutela e fileira.

De referir ainda que a AFBV abrange, para além do concelho de Anadia, onde conta com mais de 100 associados, os concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Oliveira do Bairro, Aveiro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos, com uma área total de 169.270 hectares, dos quais 44% dizem respeito a superfícies florestais.

Município de Anadia