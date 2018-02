A Câmara da Murtosa abriu um prazo de candidaturas ao programa de apoio municipal ao arrendamento habitacional para o ano de 2018, que decorrerá de 20 de fevereiro a 5 de abril.



Lançado em 2012, permite auxiliar as famílias mais desprovidas de recursos financeiros do concelho no acesso ao arrendamento de habitação.



No ano transato, a Câmara apoiou 50 agregados murtoseiros ao abrigo deste programa, "que se apresenta como um mecanismo complementar a outras vertentes de apoio municipal no domínio da Habitação Social, nomeadamente o programa de realojamento e a atribuição de lotes para autoconstrução" no sentido de criar respostas para as famílias que revelam necessidade de uma habitação condigna.



Para além de apoiar as famílias carenciadas, a edilidade deseja contribuiir "para a eliminação de situações de precariedade, o programa de apoio ao arrendamento habitacional pretende, igualmente, introduzir um dinamismo acrescido no mercado local de arrendamento, estimulando, por via do incremento na procura, o aumento da oferta."