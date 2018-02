Câmara de Sever do Vouga aceita candidaturas de associações locais para subsídios 19 fev 2018, 15:02 Está aberto, até o dia 30 de março, o período de apresentação de candidaturas para a atribuição de apoios às associações do município de Sever do Vouga.



Segundo uma nota informativa da edilidade, o programa para "a concessão de apoios ao desenvolvimento cultural, social, recreativo e desportivo ao associativismo visa, sobretudo, fortalecer as associações."



A Cãmara entende que as associações são "pólos de desenvolvimento das comunidades" e "um espaço de enriquecimento cívico,

intelectual e cultural."



Os apoios são assumidos como contribuitos "para o reforço do sentido de comunidade, preservação e divulgação de valores culturais e patrimoniais, além da prática desportiva e ocupação dos tempos livres."



Em concreto, as associações podem apresentar candidaturas para financiar iniciativas de interesse público municipal, abrangendo também a construção, adaptação, beneficiação ou reparação das suas instalações, bem como o apetrechamento e valorização do património das mesmas.

