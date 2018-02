CEO do Grupo Motofil é convidado do IEUA Sharing 19 fev 2018, 13:41 João Carlos Novo, CEO do Grupo Motofil, é o convidado do próximo IEUA Sharing. A sessão com o título “Sacrifício é a alma do sucesso”, decorre na Incubadora de Empresas da Universidade de Aveiro (IEUA), dia a 19 de fevereiro, a partir das 18h00. A entrada é livre mas sujeita a inscrição.



João Carlos Novo ingressou cedo na vida profissional com o seu pai, cofundador do Grupo Motofil. Em 1985, quando passou a fazer parte da gestão da empresa, percebeu desde logo que os produtos que fabricavam – motores elétricos e fio de cobre esmaltado – não tinham grande viabilidade económica e decidiu explorar a área da robótica (ler artigo).

