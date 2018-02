A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), com o apoio do Turismo Centro de Portugal, venceu a candidatura para a organização, em novembro deste ano, do congresso anual da Associação Holandesa de Agências de Viagens e Operadores Turísticos (ANVR).



O anúncio, que é feito através de um comunicado do Turismo Centro de Portugal, refere a vida de 250 profissionais das agências de viagens holandesas.



O congresso, que reunirá cerca de duas centenas e meia de profissionais do turismo holandês, irá estar sediado em Aveiro, embora com sessões de trabalho e sociais em Coimbra, Ílhavo e Sangalhos, "assegurando desta forma uma oportunidade única de promoção desta região" que é este ano o ´Destino Preferido da APAVT´, bem como do resto do País "no importante mercado turístico holandês."



A candidatura foi originalmente apresentada pela APAVT no ano passado, e com o apoio do Turismo Centro de Portugal, logrou ser aprovada pela congénere holandesa.