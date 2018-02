Aveiro recebe congresso anual da Associação Holandesa de Agências de Viagens e Operadores Turístico 19 fev 2018, 12:28 A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), com o apoio do Turismo Centro de Portugal, venceu a candidatura para a organização, em novembro deste ano, do congresso anual da Associação Holandesa de Agências de Viagens e Operadores Turísticos (ANVR).



O congresso, que reunirá cerca de duas centenas e meia de profissionais do turismo holandês, irá estar sediado em Aveiro, embora com sessões de trabalho e sociais em Coimbra, Ílhavo e Sangalhos, assegurando desta forma uma oportunidade única de promoção desta região, que é este ano o “Destino Preferido da APAVT”, bem como do resto do País no importante mercado turístico holandês.



A candidatura foi originalmente apresentada pela APAVT no ano passado, e com o apoio do Turismo Centro de Portugal, logrou ser aprovada pela congénere holandesa.



“É mais um momento de alegria para associação! Na verdade, depois de realizadas várias reuniões da ECTAA, e os congressos dos nosso colegas britânicos e alemães, julgo que estamos, neste tipo de concursos, um passo à frente dos restantes concorrentes - temos grande credibilidade, enquanto associação organizadora e enquanto País de acolhimento”, afirma o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, acrescentando que “num outro âmbito, é um excelente modo de iniciarmos mais um ano de ‘Destino Preferido’ com o Centro de Portugal. Prometemos à equipa liderada pelo Pedro Machado doze meses de total empenhamento na promoção da região, é com um sorriso nos lábios que constatamos ter começado a … cumprir! Em suma, estamos felizes e prontos para trabalhar na execução do evento!”.



Por seu lado, o presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, afirma que “é com enorme satisfação que o Centro de Portugal recebe, de braços abertos, o congresso anual da ANVR. É mais um sinal de que esta região entrou, definitivamente, no radar dos eventos empresariais internacionais. Recordo que, no ano passado, Coimbra acolheu uma importante reunião semianual da ECTAA, entre outras iniciativas transnacionais. Tenho a certeza de que os nossos colegas holandeses regressarão ao seu país de alma cheia, depois de experimentarem um pouco do que o Centro tem para oferecer. Esta escolha representa também mais um exemplo da relação fraterna que o Turismo Centro de Portugal mantém com a APAVT e com a equipa de Pedro Costa Ferreira. Sermos novamente o Destino Preferido é uma distinção que nos deixa particularmente honrados!”.



O presidente da ANVR, Frank Oostdam, afirmou que “estamos muito entusiasmados por poder organizar o mais importante evento da indústria turística holandesa no Centro de Portugal. Esperamos desenvolver uma profícua cooperação entre a APAVT, o TCP e a ANVR, e estou absolutamente convencido de que juntos vamos organizar um congresso inspirador para uma grande parte das empresas de viagens da Holanda. Inspirador de muitas formas: não apenas olhando para o congresso em si, mas também para esta maravilhosa região de Portugal. Junto com os nossos amigos Portugueses, dar-lhes-emos uma verdadeira experiência Portuguesa que os congressistas não esquecerão”.



“Esperamos tornar cerca de 250 profissionais das viagens Holandeses em verdadeiros Embaixadores do Centro de Portugal», conclui Frank Oostdam.



Esta realização, na sequência da organização, em 2015, do congresso dos agentes de viagens alemães (DRV) em Lisboa, e dos britânicos da ABTA no ano passado, em Ponta Delgada, constitui mais um importante marco na afirmação da APAVT e das Agências de Viagens Portugueses como agentes da promoção turística externa do País.

