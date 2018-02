"Não fica nada decidido, vamos lutar até à última gota de suor" - Cajó (treinador do Beira-Mar) 19 fev 2018, 00:23 Depois da derrota na Pampilhosa e o empate caseiro com o Estarreja, uma inesperada goleada em São João de Ver. O Beira-Mar hipotecou mais algumas das possibilidades que restam de ter uma palavra a dizer na promoção ao Campeonato de Portugal. Um mau ensaio para a receção ao líder Lourosa.



O desfecho da deslocação ao terreno de um adversário direto confirmou que a equipa está em desaceleração exibicional, e, pior do que isso, pontual, ainda para mais quando todos os jogos são finais. Três jogos sem vencer é muito negativo.



Após o apito final, o treinador aveirense, sem colocar em causa a vitória dos locais, considerou o resultado demasiado pesado.



"Na primeira parte existe mérito do São João de Ver e demérito nosso. A estratégia não resultou, tivemos dificuldade em parar os contra ataques, depois surgiram os golos. Acho que a diferença não justificava o que se passou em campo. Três zero ao intervalo é um crime. Além disso, o guarda-redes do nosso adversário estava a fazer uma boa exibição", afirmou.



O São João de Ver já tinha ´batido o pé´ aos aveirenses na primeira volta por números expressivos (3-5), ditando o afastamento de Carlos Miguel do comando técnico.



Cajó não atira a toalha ao chão. "Estes jogos são entre equipas de igual valor, foi decidido pela eficácia. Em relação ao campeonato, acho que não fica nada decidido, sei o grupo que tenho e que vamos lutar até à última gota de suor, até haver possibilidade", afirmou, lembrando que "ainda há muito campeonato."



Em São João de Ver, o Beira-Mar abdicou de colocar um ponta de lança de raiz, optando por Alex e Bruno Ribeiro como elementos mais adiantados. Na defesa, Pedro Moreira continua adaptado a central, com Mané e Ramalho no banco.



"O que preparamos para este jogo não esteve em campo na primeira parte, que, apesar de tudo, resumiu-se muito à eficácia. Nós tivemos também duas, três situações só com o guarda-redes, em que ele defendeu. Sofremos um golo de contra ataque, outro de canto, que nem percebi bem em quem bateu, e o terceiro de penalti. Não vi, não sei, nem nunca mais vou falar da arbitragem. Depois na segunda parte, tentámos dar a volta. Pedi aos jogadores para acreditarem no que treinamos. Lutámos contra uma bela equipa, que depois, em vantagem, facilmente defendeu, ainda por cima com as linhas baixas, e foi muito perigosa no contra ataque", explicou Cajó.



O treinador ficou agradado com a melhoria na segunda parte que poderia, notou, ter rendido mais golos. "Fizemos um golo cedo, animámos o jogo, depois houve uma agressão que o árbitro diz que não viu, não conseguimos chegar ao 3-2. Tivemos oportunidades, mas não fomos eficazes. Quando surgiu o 4-1, o resultado já estava feito", lembrou.



A lista de convocados revelou alguns impedimentos de jogadores nas mesmas posições (Artur e Marc Mucha ficaram de fora), o que dificultou algumas opções atacantes. "Os que estiveram em campo lutaram, nem sempre bem, mas podíamos ter feito golos da forma como jogámos na primeira parte. A equipa só aplica o que mostra nos treinos quando está em inferioridade. Estamos a fazer más primeiras partes, temos de trabalhar estes aspetos", concluiu o técnico aveirense.



Já o treinador do São João de Ver não entrou em euforia com a goleada, recusando em assumir declaradamente a intromissão na luta pela subida. "Podemos fazer algo de bonito, os jogadores têm sido uns guerreiros, vamos ver, o campeonato é longo, mas já serviu para mostrar a nossa qualidade, provámos isso", disse, afastando a pressão.



Sobre o jogo, Ricardo Maia admitiu que "os erros do Beira-Mar deram confiança" à sua equipa para uma exibição "extraordinária". Na segunda parte, a entrega do domínio do jogo "foi consentida." Notícias Relaccionadas 18 fev 2018, 17:35 ´Apagão´ do Beira-Mar bem aproveitado pelo São João de Ver Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)