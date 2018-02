Após 25 anos, a Magna Tuna Cartola da Universidade de Aveiro deu os seus derradeiros concertos, sexta e sábado, com lotações esgotadas, no auditório da reitoria.



O núcleo cultural encerrou as suas atividades.



Imagens dos espectáculos que marcaram o ´cair do pano´ foram partilhadas pelas redes sociais (ver aqui).



A UA possui ainda a Tuna Universitária de Aveiro, fundada em 1995, que resultou da fusão com a Rial Tuna de Aveiro

do ISCAA.



Uma das suas principais atividades é a organização do Festival Internacional de Tunas da Universidade de Aveiro

– FITUA.