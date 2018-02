São constantes os desafios que se colocam aos autarcas, quer na Freguesia, quer no Município, no sentido de elevar e aperfeiçoar o desenvolvimento de São Jacinto.



António Aguiar *



É com o maior prazer e orgulho, enquanto Presidente da Junta de Freguesia de São Jacinto, que me dirijo a esta plateia para a comemoração do 63º Aniversário da Freguesia de S. Jacinto.



Hoje o dia é de festa. Não é dia para lamentações e muito menos para criticas. Sempre gostei de tratar dos assuntos nos lugares próprios e continuarei a faze-lo.



O papel da Junta de Freguesia é zelar pelo desenvolvimento da sua terra. É o que queremos fazer. É o que fazemos, todos os dias, com a ajuda de uns e outros. Hoje é a prova disso.

Temos alguns projetos em curso e muitos mais para cumprir. E embora não seja fácil do ponto de vista económico, sabemos bem que é possível ser-se melhor quando não estamos sozinhos.

Por isso, mais do que nunca, agora é a hora de nos mantermos unidos e sermos solidários e vigilantes com quem mais precisa.

Mas os tempos que vivemos hoje são diferentes. Há quem diga que S. Jacinto parou no tempo. Há quem critique alguma estagnação e se manifeste contra a falta de obras na freguesia.



Apesar de pouco tempo no comando da Junta de Freguesia não podemos colocar-nos à margem das críticas, nem fazer promessas irresponsáveis. Reconhecemos que S. Jacinto precisa de investimentos e estamos certos de que eles chegarão muito em breve, dando corpo a esta aspiração de fazer crescer esta terra e este concelho de Aveiro, no qual estamos inseridos.

Entretanto foi preciso “deitar mãos à obra” e fomos para o terreno fazendo a manutenção e recuperação de passeios, construindo outros; procedendo a limpezas de ruas, canteiros e jardins; trabalhos pontuais no Parque de Campismo e no Complexo Desportivo; implantação da Ludoteca a abrir em Março; a recuperação da fonte em curso.



Como resultado de uma boa negociação com a Câmara Municipal na Delegação de Competências para 2018 conseguimos que fosse possível a construção de um novo Parque Infantil a inaugurar hoje.

Conseguimos ainda outra realidade: O Circuito de Manutenção na Lomba da Mata cujo estudo iniciará em Março, bem como, o projeto de requalificação para o Complexo Desportivo.



São constantes os desafios que se colocam aos autarcas, quer na Freguesia, quer no Município, no sentido de elevar e aperfeiçoar o desenvolvimento de S. Jacinto, melhorando a qualidade de vida de todos aqueles que escolheram São Jacinto para viver.



A todos os Autarcas que contribuíram para o desenvolvimento de S. Jacinto o nosso agradecimento. Para que não sejam esquecidos queremos homenagear os últimos 2 Presidentes da Junta. (António Costeira e Rui Vaz) com a colocação de quadros com as respetivas fotos dando continuidade aos quadros já existentes e expostos dos anteriores Presidentes.



Foram muitos os que contribuíram para esta cerimónia tivesse o brilho que tem. Foram muitos, sobretudo, que ao longo dos últimos meses nos guiaram até aqui.



A todos Instituições que nos receberam e se prontificaram a colaborar com a Junta de Freguesia de S. Jacinto.

- Regimento de Infantaria 10

- Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto

- Capitania do Porto de Aveiro

- Agrupamento de Escolas de Aveiro

- Centro de Saúde de S. Jacinto

- Centro Social e Paroquial de S. Jacinto

- Centro Ambiental

- Paróquia de S. Jacinto

- Bombeiros Novos de Aveiro



O meu agradecimento e a garantia de que estaremos sempre ao dispor.



Ao Grupo de Teatro Amador de S. Jacinto;

À Associação Desportiva e Cultural de S. Jacinto e aos Escuteiros Marítimos de S. Jacinto, um agradecimento especial porque, estas Associações são fundamentais para a implementação de uma dinâmica que resulta num bem-estar geral.



Concluo estas palavras, agradecendo uma vez mais a vossa presença. Presença que muito nos honra, dirigindo

A todos os habitantes da nossa Freguesia um agradecimento especial, pois são estes que no seu dia-a-dia, fazem com que São Jacinto, seja maior e melhor.



* Presidente da Junta de Freguesia de São Jacinto, discurso no âmbito das comemorações do 63º Aniversário da Freguesia.