´Apagão´ do Beira-Mar bem aproveitado pelo São João de Ver 18 fev 2018, 17:35 O São João de Ver reforçou o segundo lugar do campeonato ao ´bater´ inapelavelmente o Beira-Mar (4-1), que teve uma primeira parte desastrada e não evitou um resultado muito comprometedor frente ao adversário que lhe surge imediatamente acima. Ficha e vídeo A equipa visitante apresentou-se com um onze de contenção, sem ponta de lança de raiz. Zé Bastos começou no banco e Marc Mucha esteve ausente, bem como Artur. A tática teve efeito contrário ao que o treinador Cajó certamente estaria à espera. É que os aveirenses chegaram ao intervalo vergados pelos locais, que festejaram por três vezes, a jogar q.b. O primeiro golo aconteceu aos oito minutos na sequência de um cruzamento da direita. Alex rematou rasteiro com a bola a entrar por baixo dos braços de João Figueiredo. A resposta do Beira-Mar só chegou aos 17 minutos. Alex ganhou na área a bola vinda do meio campo, passou um defesa e, isolado, desferiu um remate que o guardião Nuno conseguiu desviar para canto. Os aurinegros apostavam em transições rápidas que esfumavam-se sem oportunidades de perigo. O São João de Ver revelou-se mais eficaz. Ao passar da meia hora, num canto apontado da esquerda, Zé António cabeceou entre um emaranhado de jogadores, ampliando a vantagem. O perigo continuou a rondar o sector mais recuado beiramarense. O central Lobo teve de se esforçar numa corrida para evitar o terceiro que chegaria de grande penalidade, por carga de Mathieu sobre Ruben. Alex, aos 37 minutos, bisou. Até ao intervalo assistiu-se a mais um lance de perigo para cada equipa. Ruben atirou à trave da baliza visitante e do lado contrário Alex, novamente bem colocado, permitiu mais uma defesa de Nuno, desta feita com os pés. Domínio do Beira-Mar na segunda parte só rendeu um golo Com o orgulho ferido, o Beira-Mar regressou dos balneários disposto a dar outra imagem. André Nogueira não perdeu tempo e deu o exemplo, com um remate de fora da área, descaído na direita, sem hipótese de defesa, reduzindo a desvantagem. Zé Bastos foi colocado em campo aos 67 minutos para reforçar o sector mais adianfado dos forasteiros. Pouco depois, Alex, desmarcado pot Aparício, cruzou da esquerda com perigo para a pequena área, mas Aranha, mal posicionado, não aproveitou. A pressão ofensiva do Beira-Mar continuaria em alta, exercendo maior dominío, a tentar relançar o jogo perante um adversário mais interessado em não cometer erros e fazer render a vantagem. Num livre frontal, Letz ainda obrigou Nuno a defesa apertada para canto. ´Ao cair do pano´, o São João de Ver teve a única oportunidade da segunda parte, numa entrega de bola infeliz de André Nogueira que Machadinho não desperdiçou. Nos segundos finais, Aparicio, na pequena área, permitiu o desvio de um defesa na linha de baliza. Num derradeiro livre a favor do Beira-Mar, a bola embateu na trave. Lourosa sempre a somar O Lourosa venceu em casa à Ovarense (2-1) graças a um auto golo nos instantes finais da partida. A formação feirense segue em primeiro agora com 49 pontos, mais seis do que o São João de Ver. O Beira-Mar continua em terceiro, com 38 pontos, mais um do que o Bustelo, que empatou a zero em Esmoriz. Resultados e classificação após a 20ª jornada aqui. (em atualização) Notícias Relaccionadas 19 fev 2018, 00:23 "Não fica nada decidido, vamos lutar até à última gota de suor" - Cajó (treinador do Beira-Mar) Classifique esta notícia: Sem classificação

