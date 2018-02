Embaixador da República da Coreia reúne com o Reitor e dá aula aberta 18 fev 2018, 11:44 O Embaixador da República da Coreia em Portugal, Chul Min Park, visita dia 20 de fevereiro a Universidade de Aveiro. Do programa faz parte um encontro com o Reitor, às 11h30, e uma aula aberta no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território (DCSPT), entre as 14h30 e as 16h00, no âmbito da Unidade Curricular “Europeização de Sistemas Políticos”(ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

