O Sport Lisboa e Benfica, líder da Liga Placard, regressou às vitórias na prova, arrancando a ferros um resultado positivo frente à Ovarense Basquetebol, após prolongamento, voltando o a comprovar-se o bom momento vareiro.

Os "encarnados" chegaram ao intervalo a vencer por 30-27, sendo que o equilíbrio continuou a imperar em Ovar, até que os donos da casa obtiveram um importante avanço de cinco pontos á beira do final (62-57). Mas as "águias" ainda estavam vivas e agarraram-se ao tempo extra graças a um parcial de 5-0, assistindo-se depois a uma fase frenética, com alternâncias no marcador, decidindo-se a questão com um triplo de Nicolas dos Santos a 19 segundos do soar da buzina.

A Oliveirense Basquetebol, segunda classificada, ditou leis no reduto do Eléctrico FC - Basquetebol, a ocupar o último posto, e que não vence desde 16 de dezembro. Após uma igualdade a 24 pontos que se verificou no primeiro período, os comandados de Norberto Alves dispararam até ao intervalo (parcial de 25-5), embalando em definitivo para um resultado indiscutível (mais informação).