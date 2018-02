Câmara da Feira dá a conhecer ideias para zona envolvente do Imaginarius Centro de Criação 17 fev 2018, 17:20 A Câmara de Santa Maria da Feira agendou para o dia 24 de fevereiro, às 15:00, a apresentação das propostas entregues no âmbito do concurso público internacional de conceção (ideias) para reabilitação da zona envolvente do antigo matadouro municipal.



Nesta sessão serão entregues os prémios aos autores das três melhores ideias, mas todos os trabalhos apresentados no âmbito deste concurso estarão em exposição.



Depois da apresentação das ideias premiadas para a zona envolvente do Imaginarius Centro de Criação (ICC), haverá um espaço de debate em torno das propostas apresentadas a concurso e de outras que possam surgir neste encontro, aberto a todos os interessados.



Promovido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira com o apoio técnico da Ordem dos Arquitetos – Secção Regional do Norte (OASRN), o concurso internacional selecionou e premiou três propostas de conceção que permitam encontrar soluções que constituam um efetivo contributo para o desenvolvimento estruturado da cidade, valorizando o edifício do ICC e promovendo a sua relação física e simbólica com o núcleo central histórico da cidade e o Cineteatro António Lamoso.



