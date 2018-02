Peças em grés fino resistentes a altas temperaturas entre as novidades da Grestel 17 fev 2018, 16:56 A Grestel marcou presença ´em força´ na feira Ambiente, em Frankfurt, apresentando 50 novas coleções.



O certame internacional, uma das mais importantes montras do sector, conheceu, assim, as apostas da empresa de Vagos para 2018 e 2019.



As linhas apresentadas destacam-se "não só por uma indiscutível diversidade, mas também pela qualidade, inovação e elevado sentido estético", revela uma nota de imprensa.



O maior evento internacional no que toca a artigos para a casa e decoração de interiores contou com mais de 130.000 visitantes de 168 países.



As 50 novas propostas da Grestel dividiram-se entre as categorias de mesa, cozinha e decoração, com diferentes estilos, desde o causal ao mais sofisticado.



O grande destaque deste ano no stand da empresa foi a apresentação de peças em grés fino da classe “flameproof”, capazes de resistir à ação da chama direta dos queimadores de fornos domésticos e industriais.



Um projeto inovador, designado Floware, conta com a parceria da Universidade de Aveiro e do principal fornecedor de matéria-prima da empresa.



A Grestel irá dar sequência ao seu plano de inovação e desenvolvimento com a introdução de novas linhas nos próximos meses.



A empresa deu a conhecer em Frankfurt também as novidades da sua marca ´Costa Nova´, que dizem respeito a coleções em grés fino combinadas com gamas de copos, cutelarias e têxteis de mesa de elevada qualidade, destinadas ao profissionais do retalho e hotelaria.



As vendas chegam a 50 países, estando a funcionar uma loja online para os mercados europeu e norte-americano que representa atualmente mais de 15% do volume de negócios da Grestel.



A empresa, que concluiu recentemente a construção de mais uma unidade industrial, emprega cerca de 600 trabalhadores.

