Beira-Mar com deslocação difícil a São João de Ver 17 fev 2018, 15:19 O Beira-Mar tem este domingo no reduto do São João de Ver um jogo, previsivelmente, de elevado coeficiente de dificuldade.



A equipa da casa vem de uma derrota pela margem mínima na casa do vizinho Lourosa, líder da classificação (46 pontos).



Já os aveirenses, em terceiro lugar (38 pontos), deslocam-se ao campo do segundo classificado (40 pontos) após um empate perante o seu público com o Estarreja (1-1), não vencendo há dois jogos (mais informação).



Cajó, técnico dos aurinegros, na antevisão partilhada pelo clube, sublinhou a mais valia do São João de Ver, mas acredita na boa resposta da sua equipa.



"O adversário é uma das melhores equipas deste campeonato, está bem classificada, é muito sólida a defender e eficaz a atacar. Mas estamos preparados para ir lá com o intuito de buscar três pontos. À medida que nos aproximamos do final do campeonato, há menos pontos em disputa, cada ponto vale mais, os jogos tornam-se mais importantes. Esperamos um jogo competitivo, o favorito decidir-se-á durante a partida", disse.





