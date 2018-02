Fogo em cave do lar do professor combatido pelos bombeiros de Aveiro obrigou a evacuação preventiva 17 fev 2018, 14:27 Um fogo habitacional na cave da Casa do Professor, onde funciona um lar, mobilizou ao princípio da tarde bombeiros das duas corporações de Aveiro, que chegaram a evacuar preventivamente o edifício.

As chamas deflagraram num automóvel estacionado na garagem (piso -2) do prédio localizado na urbanização Chave. Não havia registo de danos pessoais graves, mas duas pessoas foram assistidas por inalação de fumos. O alerta foi dado pelas 12:50. Estiveram no local 27 efetivos e oito viaturas, a maioria dos Bombeiros Velhos. O fogo, que atingiu uma viatura e algum mobiliário, foi extinto pouco tempo depois da chegada dos bombeiros que enfrentaram algumas dificuldades devido às más condições de visibilidade. Seguiram-se trabalhos de limpeza. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)