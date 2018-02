Receba regularmente a newsletter Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre | leisure, events, free time.



Ílhavo: Destaques da programação 23Milhas



18 de Fevereiro

Domingo| 16:00

Laboratório Artes Teatro Vista Alegre

Josephine Foster & Ka Baird | música

http://www.23milhas.cm-ilhavo.pt/frontoffice/pages/3?event_id=1486



1 a 4 Março

Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré

Palheta - Robertos e Marionetas

A Gafanha da Nazaré foi e é o berço de Robertos e Marionetas. Muitos foram criados e instrumentados por Armando Ferraz, artista popular, fantocheiro e bonecreiro, que dedicou a sua vida ao desenvolvimento e estudo desta arte, e cujo trabalho muitos seguiram.

http://www.23milhas.cm-ilhavo.pt/frontoffice/pages/500?event_id=1493

Centro de Artes de Águeda: Destaques



17 de Fevereiro, 21:30

Moullinex é o alter ego do produtor, DJ e músico Luis Clara Gomes.

http://www.centroartesagueda.pt/eventos.php?id=76



De 17 de fevereiro a 31 de março

Exposição "Less is more" - exposição de ciclomotores antigos

Com o final da II Guerra Mundial surge na Europa a necessidade de desenvolver veículos com baixo consumo de combustível, sendo o automóvel uma miragem para a maior parte das famílias, os motociclos de pequena cilindrada apresentam-se como uma excelente forma de mobilidade individual.

http://www.centroartesagueda.pt/eventos.php?id=73

“Aveiro Jovem Criador” 2017



A Câmara Municipal de Aveiro inaugura a exposição dos trabalhos do concurso “Aveiro Jovem Criador” 2017 no dia 17 de fevereiro, sábado, pelas 15.00 horas no Museu de Aveiro / Santa Joana, ocasião para conhecer os vencedores do concurso.

http://www.cm-aveiro.pt/www/Templates/TNewDetail.aspx?id_object=48237&indexnew=0&totalnews=0

Aveiro Síntese - Bienal de Música Eletroacústica



Música acusmática e mista, concertos com músicos profissionais e com estudantes de música de norte a sul do país, conversas informais e um colóquio sobre os recursos para a criação de música eletroacústica, várias estreias e revisitações de grandes clássicos, um projeto de criação comunitária, oficinas e o lançamento de uma coletânea de partituras para instrumento solo e eletrónica dedicadas a estudantes (dos 6 aos 18 anos), tudo isto caberá numa bienal que se pretende espaço de encontro com a música, com todos e para todos. http://www.teatroaveirense.pt/evento_detalhe.asp?id=2068

FESTCORDEL – Festival Internacional do Verso Popular



A Murtosa, Estarreja, Albergaria-a-Velha e Aveiro recebem, de 21 de fevereiro a 4 de março, a primeira edição do FESTCORDEL – Festival Internacional do Verso Popular, dedicado às tradições do descante, da desgarrada e do cantar ao desafio, que reunirá poetas repentistas de Portugal, Espanha, Brasil e Marrocos.

O FESTCORDEL passará pela Salão da Junta de Freguesia do Bunheiro, no sábado, dia 24 de fevereiro às 21H30, com a atuação de Augusto Canário e Cândido Miranda (Portugal); Geraldo Amâncio e Jorge Macedo (Brasil); Lupe Blanco e Alba Maria (Espanha) e Muhamed el Eich (Marrocos). Os bilhetes podem ser adquiridos, antecipadamente, junto dos elementos dos Ranchos Folclóricos “Os Camponeses da Beira-Ria” e “Andorinhas de São Silvestre” ou no local no dia do espetáculo.

http://www.cm-murtosa.pt/Templates/GenericDetails.aspx?id_object=9220&divName=116s154s4&id_class=4

Radar Meteorológico de Arouca celebra terceiro aniversário



Domingo, dia 18 de fevereiro, o Radar Meteorológico de Arouca celebra o seu terceiro aniversário e para assinalar esta data, a AGA – Associação Geoparque Arouca promove vistas gratuitas ao piso panorâmico, instalado no 10º andar desta infraestrutura, nos seguintes horários: 14:30, 15:30 e 16:30.

O Radar Meteorológico de Arouca foi inaugurado em fevereiro de 2015 e, além da observação meteorológica, serve de apoio à valorização do geossítio "Panorâmica da Costa da Castanheira", através do miradouro panorâmico. Até ao momento, 23.224 pessoas visitaram este miradouro para observação a 360 graus sobre a Serra da Freita e a morfologia da paisagem do centro-norte de Portugal continental. Este miradouro envidraçado está preparado para acolher visitas científicas, educativas e turísticas

Mais informações através do email pedrasparideiras@aroucageopark.pt ou telefone 256 484 093.

Águeda: Percurso Pedestre Terras de Granito



Dia 25 de fevereiro. Concentração às 9:00.

https://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/49?event_id=2302#.Wocj0nzLjIU

