Sábado recheado de emoções na Liga de Basquetebol 16 fev 2018, 23:44 Caído o pano sobre a IX edição da Taça Hugo dos Santos, está de regresso a Liga Placard, com cinco jogos agendados para sábado, completando-se assim a 19.ª jornada, que já teve o Terceira Basket Club 71-95 Illiabum Clube Às 16 horas arrancam três encontros: CAB Madeira SAD vs. Galitos Barreiro, equipas em igualdade pontual, Eléctrico FC-Tekever vs. UD Oliveirense (lanterna-vermelha diante do segundo classificado) e Ovarense Dolce Vita vs. SL Benfica, num clássico do basquetebol português (mais informação). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

