"Less is more" dá o mote de uma exposição inédita, que abre este sábado no Centro de Artes de Águeda para mostrar a obra dos pioneiros das duas rodas motorizadas em Portugal.

A homenagem a quem teve a capacidade de dar importância ao mais simples, que foi dar autonomia de mobilidade a baixos custos para quem não tinha dinheiro para mais.



Uma atividade industrial e comercial (iniciada com a montagem de bicicletas) muito concentrada no eixo Águeda / Sangalhos / Aveiro onde coexistiram marcas como Macal, Famel, Casal, SIS Sachs, EFS, entre outras, devido à tradição metalúrgica e espírito empreendedor. Mas também outros fabricantes em diversos pontos do pais, embora com menor expressão.



A mostra faz, igualmente, o retrato do que sucedeu no panorama internacional, com várias marcas inspiradoras de França, Itália, Alemanha.



Quase oito dezenas de ciclomotores, alguns muito raros, retratam a história, o arrojo técnico e a importância social das motorizadas de pequena cilindrada, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial.



"Motociclos, de custos baixos, serviram para democratizar o acesso à mobilidade em Portugal"

"Estes pequenos motociclos, de custos baixos, serviram para democratizar o acesso à mobilidade em Portugal, a partir dos anos 50 e até aos anos 80", sublinhou Emanuel Barbosa, curador da mostra e especialista na temática que juntou ainda coleções importantes de catálogos, documentos e, claro, fotografias.



A exposição de Águeda apresenta os ciclomotores de 50 centímetros cúbicos também como "fenómeno cultural", que mudou muito as camadas populacionais sem recursos para ter automóvel, como acontecia com os operários, que passaram a ter o seu meio de transporte próprio e individual.



O destaque vai para um "núcleo de várias scooters dos anos 50, algumas muito raras", que servem para "contextualizar como nasceu o conceito".



O mercado foi inicialmente dominado pelas ´vespas´, especialmente da Piaggio´ e ´lambretas´ importadas, que a indústria nacional soube replicar, em alguns casos com sucesso internacional, um pouco por todo o mundo mas especialmente no Norte da Europa e Países Baixos, como aconteceu com a Casal Carina, "a mais emblemática" ou a Forvel, de Cantanhede, que têm clubes organizados em vários países.



"A produção local foi mal amada"

Para além das marcas nacionais que mais se evidenciaram, contam-se "dezenas de fabricantes" que montaram durante o período áureo "milhares de modelos" de que a exposição de Águeda "é uma pequena amostra" organizada de forma inédita e com um palco diferente do que é habitual neste tipo de eventos.



"A produção local foi mal amada, chegava-se a deitar fora motorizadas antigas. Mas o que inúmeras empresas fizeram com muitas dificuldades tem hoje um valor histórico grande. Muitos modelos desapareceram, de outras marcas restam poucas. Atualmente atingem valores altos, são um excelente investimento hoje em dia", referiu Emanuel Barbosa.



A apresentação no Centro de Artes de Águeda, para além das razões de proximidade ao berço industrial, é uma forma de mostrar os motociclos antigos "como obras de arte e de cultura, porque tudo o que faz com que as populações se relacionem com o seu passado é cultura."



"Ao retirarmos estes veículos do seu contexto, da rua, colocá-los num museu torna-os objeto de reflexão, de permitir ver com outros olhos o que habitualmente não reparamos", disse o curador que contou com a ajuda de muitos colecionadores, bem como de peças de museu, por exemplo, da ABIMOTA, a associação do sector das duas rodas.



A expressão "Less is more" popularizada pelo arquitecto Mies van der Roh encaixa que nem uma luva: "Quando as coisas têm menos detalhe são mais importantes do que cheias de ornamentos. Isto para mostrar o que se conseguiu fazer com muito poucos recursos em comparação com os fabricantes de automóveis."



As fábricas em Águeda do sector das duas rodas remontam a 1911, ligadas ao componentes para bicicletas. Entre 1946 e 1965 surgim inúmeros fabricantes de motociclos, motores e componentes. A concorrência internacional, sobretudo da China, levaram ao declínio da indústria a partir dos anos 80, com o fecho inevitável para muitas fábricas, a reconversão de algumas para novas atividades ou o regresso de outras às bicicletas, especialmente de componentes, em que se especializaram, atualmente, com grande sucesso de vendas.



Discurso direto



"Em Itália surge a famosa Vespa, desenhada por Corradino d’Ascanio a pedido de Enrico Piaggio. A partir de peças excedentarias de aviões de guerra. Ao mesmo tempo, em Portugal diversas empresas produzem também os seus ciclomotores, acoplando todo o tipo de motores nacionais e importados a montagens nacionais. Menos componentes, baixo custo de produção e de manutenção - foram factores de sucesso para a democratização dos veículos motorizados de duas rodas."



Links úteis

http://www.motorizadas50.com



http://gloriasdeoutrostempos.blogspot.pt/p/marcas-de-motociclos-portuguesas.html