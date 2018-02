A deputada do PSD Helga Correia entregou na Assembleia da República um projeto de resolução que recomenda ao governo que proceda a um conjunto de ações com vista à despoluição dos rios Antuã, Ul e Caima, situados no concelho de Oliveira de Azeméis.

A iniciativa surge na sequência de uma visita que a parlamentar social democrata fez ao concelho, acompanhada de outros dois deputados aveirenses que integram a Comissão de Ambiente, António Topa e Bruno Coimbra.



Helga Correia tem desenvolvido um conjunto de ações com vista à despoluição destas linhas de água, nomeadamente uma intervenção no âmbito da discussão o orçamento do estado de 2018, a que se seguiu uma pergunta, ambas iniciativas sem qualquer resposta do ministro do Ambiente. O projeto de resolução foi, assim, a forma encontrada para levar de novo o assunto ao parlamento.



“Esperamos que a visita e a entrega do projeto de resolução sirvam para uma maior consciencialização da população, empresas e entidades responsáveis locais e nacionais, da área do ambiente” – referiu Helga Correia, no final de uma visita com os deputados do distrito de Aveiro que fazem parte da Comissão de Ambiente da Assembleia da República, que permitiu constatar localmente uma “realidade que é conhecida de todos, mas que continua a persistir e que a todos nos preocupa”.



Para a deputada aveirense, “só vamos conseguir um rio menos poluído com o contributo de todos, e com uma atitude mais pró-ativa na sua defesa e preservação”.



“Apesar das diligências efetuadas pelo Município de Oliveira de Azeméis, para preservar o ecossistema e manter o nível de controlo e qualidade da água dos rios, nem sempre tem conseguido manter nos níveis ambientais aceitáveis” – lê-se no projeto de resolução, que relata as várias denúncias registadas nos últimos anos, que se vão avolumando quanto ao aparecimento persistente de focos de poluição nestas linhas de água, em particular, na que atravessa o Parque Temático Molinológico (Antuã e Ul), na freguesia de Ul, atual UF de Oliveira de Azeméis, Santiago de Riba-ul, Ul, Macinhata da Seixa e Madail.



O projeto de resolução agora entregue preconiza o mapeamento das situações mais problemáticas, procedendo ao levantamento de toda a informação necessária e a apresentação de medidas concretas de prevenção e dissuasão de práticas ilícitas. Por outro lado, defende a intensificação das ações de fiscalização e vigilância, o levantamento e verificação das condições de licenciamento e de laboração de todas as empresas, indústrias, explorações agropecuárias, instituições públicas e privadas, cuja laboração implique a descarga de efluentes para as linhas de água e a implementação de um plano de ação para limpeza destas linhas de água.



Aveiro, 16 de fevereiro de 2018

A assessoria de comunicação do GP-PSD/Aveiro