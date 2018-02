ACAD agenda encontro para decidir futuro após desativação do centro cultural de Aradas 16 fev 2018, 17:14 A Associação Cultural de Aradas (ACAD) vai repensar a sua atividade naquela freguesia do concelho de Aveiro.



A direção da coletividade agendou para 17 de março um encontro para analisar o momento atual e perspetiva o futuro.



A informação foi partilhada pelas redes sociais dirigida a atuais e antigos sócios ou amigos. "Como sabes, ao longo dos últimos 24 anos Aradas teve, pela mão da ACAD - Associação Cultural de Aradas, acesso a actividades como teatro, edição e feiras do livro, actividades desportivas, dança, aulas de Línguas, artes Plásticas e música", lembra a mensagem.



A ACAD informa ainda que "atravessa um período crítico da sua existência desde que o Centro Social e Cultural de Aradas foi desativado e chegou o momento de discutirmos o seu futuro."



A actual direção refere que "já deu passos importantes na resolução dos seus problemas, mas considera que o futuro não é de exclusivo interesse de quem a representa actualmente, porque somos herdeiros de um legado para o qual muitas pessoas de várias gerações contribuíram."



Está marcado para 17 de Março, pelas 18:30, no Salão Nobre da Junta de Freguesia, "um encontro de pessoas que alguma vez estiveram ligadas à ACAD e que tiveram oportunidade de testemunhar a importância que esta associação foi tendo na freguesia de Aradas desde a sua fundação", pedindo agora "ajuda para decidir o que virá."



O convite é dirigido também a pessoas com interesse no assunto "ou que possam vir a acrescentar um eventual contributo à nossa associação."

