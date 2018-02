A Murtosa, Estarreja, Albergaria-a-Velha e Aveiro recebem, de 21 de fevereiro a 4 de março, a primeira edição do FESTCORDEL – Festival Internacional do Verso Popular, dedicado às tradições do descante, da desgarrada e do cantar ao desafio, que reunirá poetas repentistas de Portugal, Espanha, Brasil e Marrocos.



O FESTCORDEL passará pela Salão da Junta de Freguesia do Bunheiro, no sábado, dia 24 de fevereiro às 21H30, com a atuação de Augusto Canário e Cândido Miranda (Portugal); Geraldo Amâncio e Jorge Macedo (Brasil); Lupe Blanco e Alba Maria (Espanha) e Muhamed el Eich (Marrocos). Os bilhetes podem ser adquiridos, antecipadamente, junto dos elementos dos Ranchos Folclóricos “Os Camponeses da Beira-Ria” e “Andorinhas de São Silvestre” ou no local no dia do espetáculo (mais informação).