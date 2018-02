Penas efetivas para dois dos três acusados de traficar droga no meio escolar de Ovar 16 fev 2018, 15:06 O jovem estudante de Ovar de 17 anos que confessou no Tribunal de Aveiro a atividade de tráfico de droga foi condenado a dois anos e três meses de cadeia efetiva. O arguido estava acusado de um crime na forma agravada, mas acabou por ser condenado na forma comum, por motivos jurídicos. O tribunal considerou que deve cumprir tempo de reclusão devido ao comportamento que teve, nomeadamente ao cessar o tráfico apenas quando foi colocado em prisão preventiva. O coletivo deu como provado que traficou junto do meio escolar de Cortegaça e Esmoriz, a quem fornecia haxixe, cocaína e drogas sintéticas. O tribunal condenou a um ano de prisão, suspensa, por tráfico de menor gravidade, o alegado ajudante do acusado principal, de 20 anos. Este indivíduo, sem antecedentes, também confessou, dizendo que era para suportar os custos com o vício quando estava desempregado e ajudar financeiramente a família. Os arguidos de 17 e 20 anos beneficiaram de atenuações do regime especial de jovens. A pena mais pesada, de cinco anos, efetiva, recaiu no terceiro arguido, já com antecedentes por tráficom incluindo condenações. "Não merece juizo de prognose favorável, teve oportunidades com penas suspensas e continuou a traficar", referiu a juiza presidente. A investigação da GNR apresentou conversações, mensagens e vigilâncias durante um ano envolvendo o grupo, que foi desmantelado em 2017. O arguido principal, que era consumidor de haxixe e cocaína, seria posto em prisão preventiva depois de ter desrespeitado sucessívas medidas de coação, nomeadamente apresentações diárias no posto policial, que até fica perto da residência. Colocado em prisão domiciliária, não só manteve como alargou a atividade por telefone e internet, garantindo as entregas aos clientes com a ajuda de um amigo, outro dos três acusados neste processo, com dezenas de vendas registadas pela GNR. Os outros dois arguidos foram julgados em liberdade. Notícias Relaccionadas 26 jan 2018, 11:34 "Não estamos a falar do Pablo Escobar de Esmoriz" Classifique esta notícia: Sem classificação

