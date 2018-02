A Câmara de Anadia aprovou, em reunião de executivo, a celebração de um protocolo de colaboração com o município da Mealhada e com a Guarda Nacional Republicana (GNR) para a cedência, a esta última, de uma viatura para apoio às ações promovidas no âmbito do Programa Escola Segura.



"A viatura automóvel será emprestada à GNR a título gratuito, para utilização, pelos seus efetivos, nas missões que desenvolvem nos territórios dos dois concelhos, nomeadamente no apoio aos estabelecimentos escolares", refere uma nota de imprensa.



A celebração do protocolo "vem ajudar a colmatar as lacunas do Destacamento Territorial de Anadia da GNR ao nível dos meios auto, situação que, muitas vezes, condiciona a sua capacidade operacional. No que respeita ao Programa Escola Segura, a viatura que lhe está afeta encontra-se em avançado estado de degradação e está inoperacional há cerca de um ano."



Nos termos do protocolo a celebrar, a viatura será custeada, em partes iguais, pelos dois municípios.