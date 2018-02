UA acolhe 170 estudantes estrangeiros de 28 países no segundo semestre 16 fev 2018, 09:43 A Universidade de Aveiro (UA) acolhe, no segundo semestre, 170 alunos, vindos de 28 países e 81 instituições europeias, americanas e asiáticas, no âmbito de diversos programas de mobilidade. Do programa de acolhimento faz parte uma cerimónia oficial de boas-vindas, agendada para dia 16, às 15h30, no Anfiteatro “José Grácio”, no Departamento de Engenharia Mecânica.Organizado conjuntamente pelo Gabinete de Relações Internacionais da UA e pela Erasmus Students Network (ESN) - Aveiro, o programa da “Semana de Acolhimento” para receber os novos estudantes decorre de 5 a 16 de fevereiro e incluirá visitas ao Campus e à região de Aveiro, encontros com estudantes locais, festividades e uma cerimónia oficial de boas-vindas, na sexta-feira, dia 16 (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

