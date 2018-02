Newsletter Follow Aveiro: lazer, eventos, tempo livre 15 fev 2018, 23:49 Receba regularmente a newsletter Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre | leisure, events, free time.



--------------- Termas Centro na BTL



O projeto Termas Centro, que pretende reforçar a competitividade turística das estâncias termais do Centro do País, marca presença na 30ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorre de 28 de fevereiro a 04 de março, na FIL, localizada no Parque das Nações. Mais info aqui.

Ciclo de Teatro de Marionetas de Portugal e Galiza



Entre 14 e 18 de março de 2018, Santa Maria da Feira – V Capital da Cultura do Eixo Atlântico promove a primeira edição do EIXOS – Ciclo de Teatro de Marionetas de Portugal e Galiza, que terá como palco o Cineteatro António Lamoso. Este será o primeiro de uma série de encontros transfronteiriços a realizar em Santa Maria da Feira para aproximar as tradições desta vertente tão singular do teatro nos dois territórios, e promovê-las junto de diferentes públicos. Mais info aqui.

V Capitulo da Confraria dos Rojões da Bairrada



A Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha vai realizar o seu V Capitulo, no dia 3 de Fevereiro, em Vagos, pelo que muito gostariamos que V. Exa. estivesse presente neste histórico evento, sobre o qual anexamos o respectivo programa.

A Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha, integra confrades de todos os oito concelhos da Bairrada e tem como missão, preservar, promover e divulgar os Rojões da Bairrada, assim como outras iguarias, genuinamente locais e tradicionais, que sejam produtos diferenciadores das demais regiões, podendo constituir uma alavanca para o desenvolvimento socioeconómico local. Mais info aqui.

Caminhada pelo Percurso da Reserva das Dunas de São Jacinto



A Associação Viver Vilar, através da Secção de Pedestrianismo, promove uma caminhada pelo percurso da Reserva das Dunas de São Jacinto, no próximo domingo, 18 de fevereiro, conforme previsto no nosso Plano de Atividades 2018. O percurso tem cerca de 7 km e uma duração previsível de 2h00, dificuldade; fácil. O ponto de encontro, tal como habitualmente, é no largo Luzia Gamelas às 08:30.

As inscrições devem ser feitas até 17 de fevereiro, via e-mail para assoc.vivervilar@gmail.com ou pelo tlm. 964457777.

Teatro de formas animadas e multimédia



Os Paços da Cultura de S. João da Madeira abrem as portas a uma sessão de teatro de formas animadas e multimédia a partir das artes plásticas. Dirigido em especial ao público infanto-juvenil e às famílias, o espetáculo "Areias" sobe ao palco neste sábado, 17 de

fevereiro, às 11:00. “Areias” é um teatro visual, poético e contemplativo, sobre as cores que unem a Terra, que recorre a técnicas de

manipulação de materiais diversos para construção de formas e imagens em movimento. Os espetadores podem ainda ter a oportunidade de assistir à apresentação do livro que está na base do espetáculo e de participar numa oficina de ilustração, devendo para isso inscrever-se na bilheteira local.

Os bilhetes para este espetáculo de 17 de fevereiro nos Paços da Cultura de S. João da Madeira estão à venda na Bilheteira online e locais habituais. Mais info aqui.

PAPERCUTZ sobem ao Teatro Aveirense



Os PAPERCUTZ regressaram em 2017 aos discos com ´King Ruiner´. O grupo encontra-se a apresentar o álbum em lugares seleccionados pelo País fora e quem se dirigir ao Teatro Aveirense no dia 15 Fevereiro vai poder assistir a alguns dos novos temas em primeira mão.

O grupo tem vindo a desvendar a sua nova sonoridade em festivais entre Ásia e Estados Unidos. A nova vocalista, Catarina Miranda conhecida pelo seu trabalho como Emmy Curl (convidada recentemente para como intérprete no âmbito do festival Eurovisão), é um dos elementos responsáveis por essa nova abordagem sonora, evocando harmonias pop e motivos corais encontrados em geografias não ocidentais. Polirritmia e melodias interpretadas por sintetizadores analógicos, batidas urbanas, texturas ambientais e percussões de raiz tribal são outros dos elementos que se dispersam pela estética renovada do projecto Portuense. Mais info aqui.

Circulo Experimental de Teatro de Aveiro (CETA) assinala 59ª aniversário



Uma das iniciativas comememorativas é a apresentação da peça "O roubo das jóias", de Arlindo Silva. Mais info aqui.



